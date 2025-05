Allerta per maltempo per dodici Regioni, ancora forti piogge e turbolenze: due vortici in arrivo

Allerta arancione per Lombardia, Emilia Romagna, Veneto; Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria in allerta gialla

Ancora allarme maltempo sull’Italia. La Protezione Civile, prevedendo perturbazioni e violenti temporali, ha emanato per oggi, 23 aprile, l’allerta per dodici regioni italiane. Nei prossimi giorni infatti l’arrivo di due vortici – di cui il primo proveniente dall’Inghilterra – attraverseranno l’Italia da nord-ovest a sud-est causando un peggioramento diffuso e frequenti temporali, almeno fino a sabato.

Se questa prima fase ciclonica inglese colpirà inizialmente soprattutto il Triveneto e le zone a cavallo tra Piemonte e Lombardia, giovedì 24 la perturbazione coinvolgerà il Centro-Sud con acquazzoni e rovesci. Venerdì 25 aprile arriverà, in rapido attraversamento, la seconda ondata (con bassa pressione), causando lieve instabilità specie al Centronord con sole, nubi e temporali. Per avere un diffuso miglioramento dovremo aspettare sabato (domenica per il versante adriatico ed il Sud) con il secondo vortice che si sarà spostato definitivamente sulla Grecia.

Per questa settimana le regioni più a rischio a livello idraulico e per cui è stata emanata l’allerta arancione sono l’Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto, dove potrebbe esserci rischio alluvione presso, rispettivamente, la costa e la pianura ferrarese, la bassa pianura centro-orientale lombarda, e il Po, il Fissero-Tartaro-Canalbianco ed il basso Adige.

L’allerta gialla invece riguarderà l’Abruzzo, dove a rischio sono il cacino dell’Aterno, Marsica e il bacino Alto del Sangro; la Basilicata; il Lazio – specie nell’Appennino di Rieti, nel Bacino Medio Tevere e del Liri, e ad Aniene. Allerta gialla anche in Calabria, dove potrebbero registrarsi casi di ordinaria criticità sul Versante Jonico Centro-settentrionale, il Versante Jonico Centro-meridionale, il Versante Tirrenico Centro-meridionale, il Versante Tirrenico Meridionale, il Versante Jonico Settentrionale e quello Meridionale. Ancora allarme in certe zone dell’Emilia Romagna e della Lombardia, nelle Marche, in Molise, in Puglia (specie nella zona centro-Adriatica e Centro-Bradanica, nel Salento e nel Sub-Appennino Dauno), in Umbria e infine in Sicilia (zone Nord-Orientali, isole Eolie e Sud-Orientali).

La Protezione Civile invita gli abitanti della città di Milano alla massima attenzione, soprattutto – come riporta Adnkronos – nei pressi di aree a rischio esondazione di fiumi e sottopassi. Si raccomanda di non sostare sotto e nelle vicinanze di alberi e nei pressi di impalcature di cantieri e zone esterne di ristorazione.