Juventus, ufficiale l’esonero di Thiago Motta: Igor Tudor è il nuovo allenatore | Il comunicato

Thiago Motta non è più l’allenatore della Juventus. Il club bianconero ha ufficializzato l’esonero del tecnico italo-brasiliano tramite un comunicato sul proprio sito web: “Juventus FC comunica di aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro. Juventus FC comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igor Tudor che domani dirigerà il primo allenamento“.

I deludenti risultati ottenuti sul campo e il difficile rapporto con lo spogliatoio hanno portato la dirigenza bianconera a prendere questa decisione. La Juventus ha trovato un accordo con Tudor fino a giugno, con un’eventuale opzione (a favore della società) per prolungare il contratto soltanto in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Il club vuole avere libertà di manovra in vista della prossima stagione, di conseguenza non ha voluto inserire dei vincoli automatici. Oltre al croato, era stato sondato anche l’ex CT della Nazionale Roberto Mancini che però chiedeva maggiori garanzie sul suo futuro tramite l’inserimento di una clausola di rinnovo automatico in caso di raggiungimento del quarto posto. Per questo alla fine ha prevalso la candidatura di Tudor.

Secondo La Gazzetta dello Sport, per Motta è stato fatale il pranzo dello scorso martedì tra lo stesso allenatore, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l’amministratore delegato Maurizio Scanavino. Qui sono sorti forti dubbi sulla capacità dell’ex Bologna di guidare la squadra in un momento delicato. Il sondaggio con i giocatori e la freddezza riscontrata dallo spogliatoio nel difendere il suo allenatore ha fatto il resto. “Mi vergogno di averti scelto”, avrebbe persino detto il dirigente bianconero che però rimane a sua volta sotto osservazione da parte dei vertici della società.

La dirigenza ha quindi optato per l’esonero di Thiago Motta andando anche oltre le ragioni di bilancio che inizialmente avevano suscitato un momento di riflessione. Infatti, per procedere entro il 31 marzo, il club deve esercitare un aumento di capitale: per questo era stato ipotizzato un esonero solamente dopo la gara contro il Genoa. Ma, evidentemente, la situazione è stata ritenuta compromessa e l’esonero dell’allenatore ex Bologna si è così concretizzato.