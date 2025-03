Continua il lento ma costante miglioramento delle condizioni di Papa Francesco. L’ultimo bollettino medico diffuso dalla Sala stampa vaticana rende noto che i medici hanno deciso di sospendere la ventilazione meccanica non invasiva nel corso della notte, oltre a ridurre quella ad alti flussi di ossigeno durante il giorno. Anche le infezioni da cui è affetto il Papa, la polmonite bilaterale e l’infezione polimicrobica, vengono definite “sotto controllo“, benché non si possa dire che siano eliminate. “Continuano i progressi della fisioterapia motoria e respiratoria”, aggiunge il bollettino sottolineando che “questa mattina, nella solennità di San Giuseppe, il Santo Padre ha concelebrato la Santa Messa”.

Al 34esimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli, viene sottolineato dalla Sala stampa che le analisi cliniche, come quelle del sangue, sono nella norma e stabili e che Papa Francesco resta senza febbre. E la sospensione nella notte della ventilazione meccanica è ritenuta un aspetto particolarmente positivo. Tra gli elementi incoraggianti, anche il fatto che non ci sia una leucocitosi, cioè una crescita abnorme dei globuli bianchi. Vista la situazione, un nuovo bollettino medico non dovrebbe essere diffuso prima della prossima settimana. Intanto non ci sono ancora decisioni sullo svolgimento dei riti della Settimana Santa, su cui sono circolate ipotesi che però restano tali. Intanto i medici non hanno dato un quadro temporale sulla degenza del Pontefice, la cui uscita dall’ospedale “non è imminente“. Oggi, tra l’altro, ricorreva il dodicesimo anniversario del suo pontificato, cioè della messa di insediamento celebrata il 19 marzo 2013.