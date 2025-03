“L’utilizzo strumentale del manifesto di Ventotene è molto grave. Il pensiero di Spinelli sull’Europa è molto potente e attuale, a differenza di quello dei sovranisti. Da soli nelle trattative bilaterali non caveremo un ragno dal buco. Non è ancora chiaro quale sarà la posizione dell’Italia al Consiglio europeo delle prossime ore. L’Italia vorrà pensare per conto suo o cercare di fare la difesa comune?”. Lo ha dichiarato il senatore dem Graziano Delrio fuori da Montecitorio dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Camera.