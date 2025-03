Una tragica e prematura morte ha sconvolto il mondo del wrestling. Il combattente newyorkese Vince Steele è deceduto sul ring all’età di 39 anni per un infarto: inutili i soccorsi e il trasporto in ambulanza all’ospedale. È accaduto durante un “Fatal 4-Way Match”, un incontro a quattro in cui ogni atleta lotta per proprio conto, organizzato dalla Brii Combination Wrestling a Ridgefield Park, nel New Jersey.

“Durante l’evento di domenica 16 marzo, Vince ha avuto un’emergenza medica sul ring. Vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine al Dipartimento di Polizia di Ridgefield Park, che è arrivato sulla scena in pochi minuti e ha immediatamente fornito assistenza medica di emergenza. Nonostante la loro rapida risposta e i migliori sforzi dei primi soccorritori, abbiamo tragicamente perso Vince”, hanno comunicato gli organizzatori della Bcw. “Questa è una perdita inimmaginabile e chiediamo pazienza e rispetto mentre elaboriamo questa tragedia. Nei prossimi giorni condivideremo maggiori dettagli su come intendiamo onorare l’incredibile lascito di Vince”, si legge ancora.

Per la sua statura imponente, 1,96 m per 204 kg, Steele era soprannominato “The Jurassic Juggernaut”, il colosso giurassico. Era un wrestler indipendente, cioè non legato a contratti di esclusiva con un’organizzazione specifica: oltre che con la Bcw, aveva lottato anche nella Coastal Championship Wrestling (CCW) in Florida e con l’Ace Pro Wrestling nel New Jersey.