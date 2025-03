Il campione di arti marziali miste MMA, l’irlandese, Conor McGregor, è stato ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump e ha risposto alle domande dei giornalisti nella sala stampa. Il lottatore è stato ospite del presidente americano in occasione della festa di San Patrizio che si festeggiava ieri, 17 marzo. McGregor nel novembre 2024 era stato condannato in sede civile a risarcire 248mila euro a una donna che lo aveva accusato di stupro: la vittima aveva intrapreso la causa civile dopo che il pubblico ministero aveva di non perseguire l’atleta sul profilo penale vista l’assenza di “ragionevoli prospettive di condanna“. McGregor si è sempre dichiarato innocente, parlando di un rapporto consensuale, mentre la donna lo aveva accusato di averla brutalmente picchiata e costretta a un rapporto.

“Stati Uniti e Irlanda sono fratelli“, ha dichiarato McGregor che ha anche firmato un cappellino con la scritta ‘Make Ireland Great Again‘ per poi attaccare il governo del suo Paese. “Non fa nulla per gli irlandesi, è un governo farsa, l’immigrazione illegale è a livelli record. Gli americani devono sapere cosa sta succedendo”, ha dichiarato il lottatore. La sua visita a Washington è stata celebrata dagli account social ufficiali della Casa Bianca, che hanno postato diverse foto e un video in cui McGregor riproduce, indossando un completo verde scuro a righe bianche scelto per l’occasione, la sua celebre esultanza: “Buon giorno di San Patrizio, America!”, è stato il suo messaggio per gli Stati Uniti. Il lottatore irlandese ha così seguito le orme di Dana White, attuale presidente della Ultimate Fighting Championship, che durante la scorsa campagna elettorale statunitense si era schierato apertamente al fianco di Donald Trump. “Non sono riusciti a fermarlo. Lui è andato avanti. È l’uomo più resiliente che abbia mai incontrato in vita mia”, aveva detto del White durante un evento elettorale a Palm Beach.