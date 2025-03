Non sono mai arrivati i soldi che la fondazione “Città della Speranza”, istituto di ricerca medica pediatrica, doveva ricevere dalla vendita a un’asta di beneficenza della Lancia Delta HF Integrale Evo 2 nella versione Kat del 1994 color “Giallo Ginestra”, appartenuta al Pallone d’oro Roberto Baggio. A segnalarlo è il direttore della fondazione, Franco Masello, che in proposito ha preannunciato una denuncia. Il bolide da rally appartenuto al campione di Caldogno era stato battuto all’asta a 230mila euro.

“Dal nostro punto di vista”, ha detto Masello, “è stata sfruttata l’immagine della fondazione. A oggi i soldi non sono arrivati e chi doveva farsi sentire è sparito nel nulla. Non ci sono contratti firmati, ma abbiamo delle mail in cui si impegnava a dare i soldi alla fondazione. Non si devono sfruttare queste iniziative. In trent’anni non ci è mai accaduta una cosa del genere, c’è tanta tanta amarezza“, afferma. L’asta di beneficenza, con la partecipazione di campioni dello sport veneto che avevano donato gli oggetti da mettere all’incanto, si era tenuta nel settembre 2024 alla Torre della Speranza a Padova. L’obiettivo era quello di ricavare fondi da destinare a quattro associazioni impegnate nella ricerca e cura delle malattie dei bambini.

Contestualmente alle parole di Masello, da registrare la posizione della famiglia del Divino Codino, che ancora una volta ha preso le distanze da questa iniziativa. Come? Ricordando quanto scritto sui social da Valentina Baggio, la figlia del Pallone d’oro, a settembre 2024: “In questi giorni circolano inviti per un evento benefico dove si menziona il nome di mio padre e di suoi presunti progetti, con cui non abbiamo NULLA a che fare, promettendo la sua presenza e quella della mia famiglia. A nome mio e di tutti i miei famigliari, ci dissociamo completamente – aveva scritto Valentina Baggio – Tanta tristezza nel vedere che oggi giorno per cercare di attrarre l’attenzione delle persone si debbano promettere cose e dare false speranze. Ancora più triste perché eventi come questo dovrebbero esistere per fare del bene, in maniera onesta e pulita, visto l’intento di raccogliere fondi per una buona causa. Per chiarezza – aveva continuato la figlia del campione – l’evento dovrebbe tenersi martedì questo a Padova. Noi non ci saremo e non abbiamo nulla a che vedere con i progetti menzionati, dove viene usato il nome di mio padre solo come specchietto per le allodole“.