“Non ho pensato alle dimissioni. Sarebbe troppo facile, e non mi piacciono le cose facili”. Con queste parole l’allenatore della Juventus, Thiago Motta, ha chiarito la propria posizione ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 3-0 incassata contro la Fiorentina al Franchi nella 29esima giornata di Serie A. Per i bianconeri, dopo lo storico 0-4 subito a Torino contro l’Atalanta, si tratta della seconda pesante sconfitta in termini sia di prestazione che di risultato in 7 giorni.

“Abbiamo bisogno di vincere, troveremo il modo di fare i punti per raggiungere il nostro obiettivo che è stare tra le prime 4 in campionato. E’ chiaro che oggi c’è pochissimo da dire, c’è sicuramente da riflettere e da pensare, da mantenere la lucidità per fare qualcosa di diverso già nelle prossime partite”, ha detto Motta. “E’ un po’ la continuazione dell’ultima partita, è la stessa storia. Abbiamo iniziato bene, poi alla prima difficoltà non abbiamo saputo reagire. Lì è dove dobbiamo sicuramente migliorare. Oggi non siamo forti né in fase offensiva né in fase difensiva, facciamo fatica, bisogna recuperare questi ragazzi, prima di queste due partite abbiamo dimostrato un’altra faccia, anche avendo difficoltà, ma la reazione è sempre stata molto buona. Dobbiamo trovare il modo di cambiare questa situazione”.

Oltre all’allenatore della Juventus, ha preso la parola anche il direttore tecnico Cristiano Giuntoli: “In questi momenti dobbiamo stare tutti uniti, da un momento difficile si esce tutti insieme. Siamo molto dispiaciuti, due gare molto sotto al nostro livello non le avevamo mai fatte, però siamo convinti di poterne uscire assieme. E sempre con Thiago Motta“, ha dichiarato il dirigente bianconero prima di concludere sostenendo che “ci vuole equilibrio, non si può andare dalle stelle alle stalle, è un momento molto delicato, nei prossimi giorni in maniera molto lucida cercheremo di analizzare quello che è da rimettere a posto. In questo momento dobbiamo pensare al nostro obiettivo primario che è entrare in Champions League, è ancora alla nostra portata. E’ centrabile e lo vogliamo prendere”.