L’Inter è la bestia nera(azzurra) dell’Atalanta. Con il successo per 0-2 ottenuto al Gewiss Stadium nella 29esima giornata di Serie A, la squadra di Simone Inzaghi vince l’ultimo “match scudetto” della stagione e compie il primo vero tentativo di fuga sul Napoli di Conte, fermato dal Venezia sullo 0-0, e sulla stessa Dea. Al momento la classifica vede l’Inter al primo posto in solitaria a quota 64 punti, il Napoli secondo a 61 e l’Atalanta terza a 58. Quella della squadra campione d’Italia in carica, è l’ottava vittoria consecutiva contro gli uomini di Gasperini che al termine dell’incontro ha espresso tutta la sua frustrazione per l’episodio relativo all‘espulsione di Ederson che, a detta sua, ha “rovinato la partita”.

“È un peccato, non era il caso di arrivare a questo. Era una partita che ancora si poteva giocare”, ha detto il tecnico dell’Atalanta ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta. “L’arbitro ha esagerato, assolutamente, ci sono stati altri episodi da giallo. Ederson è un calciatore corretto, ha sbagliato ad applaudirlo ma qui per me l’arbitro ha rovinato una partita. Se andiamo a vedere ci sono episodi o parole molto peggiori di un ‘applausino’ su cui si può sorvolare e far finta di niente. Dopo la partita è scaduta ed è un peccato, era una gara molto bella. Rovinare una sfida così per un episodio del genere è veramente brutto, penalizzante per il pubblico e per le due squadre in campo”. Secondo Gasperini “da questa partita non usciamo ridimensionati, adesso c’è la sosta e poi ci sono 9 partite, che sono comunque tante, in cui dobbiamo ritrovare la forza di giocare al meglio. Abbiamo giocato contro una squadra fortissima, una delle migliori in Europa, abbiamo giocato con coraggio cercando di ribattere e giocare per un risultato solo. L’Atalanta deve essere molto orgogliosa di questo tipo di partite”, ha concluso l’allenatore dei bergamaschi.