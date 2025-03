“I giovani di oggi hanno un disperato bisogno di ritrovare negli adulti, nella politica, nelle istituzioni, esempi credibili. Esempi che concepiscano la loro funzione non come ricerca di potere ma come testimonianza di passione civile”. Sono le parole di Nino di Matteo, sostituto procuratore nazionale Antimafia, che è intervenuto alla presentazione del libro di Saverio Lodato, dal titolo “Cinquanta’anni di mafia” al Teatro Golden di Palermo. “Stiamo lasciando ai giovani un mondo in guerra, dove cresce a dismisura il dislivello tra ricchi e poveri. Stiamo lasciando ai nostri giovani italiani un Paese che nei fatti sembra aver rinnegato il ripudio della guerra, sancito dalla nostra Costituzione. Negli ultimi quattro anni sono aumentate le esportazioni di armi del 138%, in più non abbiamo mosso un dito per cercare di fermare il genocidio a Gaza. Oggi bisogna resistere e coltivare la capacità di sapersi indignare“.