Morti, almeno 35, innumerevoli feriti e dispersi, case e colture distrutte. Sono le pesantissime conseguenze dei tornado che sta investendo gli Stati Uniti. Una minaccia – dicono i meteorologi – che non è ancora del tutto scongiurata. Più di 50 milioni di persone sono a rischio per forti temporali, venti e grandine, dalla Pennsylvania alla Florida, mentre la perturbazione si sposta verso est mettendo in pericolo tutta la costa orientale. Rimorchi e roulotte ribaltati, tetti divelti, alberi abbattuti: le immagini diffuse sui social e i media dopo il passaggio della perturbazione raccontano di una vera e propria devastazione, mentre si calcola che almeno 200mila persone siano senza elettricità.

Venti e tempeste hanno colpito, a partire da venerdì sera, soprattutto sei Stati del sud e del centro, primo fra tutti il Missouri, dove i morti sono stati 12, tre i dispersi e 28 i feriti, secondo un bilancio provvisorio. Il governatore ha dichiarato lo stato di emergenza sabato sera. Colpito anche il Kansas, con 8 morti, il Mississippi con 6, il Texas con 3, due i morti in Alabama, gli ultimi accertati, tutti numeri in costante aggiornamento.

Un nuovo avviso di tornado è stato emesso per la Georgia, la Carolina del Nord e quella del Sud, dove si sono abbattuti forti temporali: previsto “un rischio maggiore di danni causati dal vento insieme alla minaccia di un paio di tornado”, ha avvertito il centro di previsione. Il National Weather Service di Atlanta ha detto che le condizioni nella Georgia centro-occidentale sono favorevoli a “tornado in rapido sviluppo” e inondazioni improvvise dovute a forti piogge. “Tutto quello che ho è un camion. Non so nemmeno dove dormiremo stanotte”, ha detto a Wvtm un uomo la cui casa mobile di Calera, in Alabama, è stata distrutta. Io e mia figlia abbiamo le nostre vite. È tutto quello che posso dire”. Sabato sono stati emessi più avvisi di tornado a livello nazionale rispetto a qualsiasi altro giorno da aprile scorso, con almeno 163 avvisi, 276 quelli tra venerdì e domenica mattina. Inoltre, da venerdì sera sono state segnalate più di 700 tempeste violente.