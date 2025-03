Dodici punti d’oro e un quarto posto da incorniciare per Andrea Kimi Antonelli, 18 anni, pilota italiano della Mercedes. Un esordio prepotente del bolognese al Gp d’Australia (conquistato da Norris), mentre per gli altri giovanissimi in pista delusione e lacrime. Per Jack Doohan (22 anni, Alpine), Gabriel Bortoleto (20 anni, Kick Sauber) e Isack Hadjar (20 anni, Racing Bulls) non c’è stata praticamente gara.

In particolare Hadjar, dopo aver fatto bene in qualifica mancando di un soffio la top 10, è andato fuori durante il giro di formazione. Lacrime per il driver che è stato consolato dal papà del campione Lewis Hamilton. Al paddock c’erano Hamilton senior e il presidente della F1, Stefano Domenicali. “Mi sono comportato con lui come un padre”, ha detto Anthony Hamilton. Il giovane esordiente è sembrato rassicurato: “Mi ha detto di tenere la testa alta. Penso che sappia cosa significano i momenti difficili. È venuto da me e mi ha confortato, è stato un gesto davvero carino da parte sua”. Doohan dell’Alpine invece ha sbattuto al primo giro. Quattordicesima posizione per Oliver Bearman (19 anni, Haas F1 Team) che l’anno scorso sostituì Sainz nel Gp dell’Arabia Saudita suscitando grande entusiasmo tra i tifosi della Ferrari.

Giornata da incorniciare per Antonelli che era stato penalizzato con cinque secondi per un unsafe release che lo aveva fatto retrocedere di una posizione. Ma nuove immagini visionate dopo la gara hanno dimostrato che Antonelli non avrebbe tagliato la strada a Nico Hulkenberg nella corsia dei box . “Sono molto contento. Peccato per la penalità perché sarebbe stata una P4 – aveva commentato a Sky Sport – ed è un risultato che non mi sarei aspettato, però sapevo che oggi con la pioggia sarebbe potuto succedere di tutto”. Invece poi il quarto posto è stato confermato.