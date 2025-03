Questa mattina a Torino le attiviste e gli attivisti di Extinction Rebellion hanno realizzato una grande scritta “Life Not War” sulla ciminiera della sede di Leonardo del capoluogo piemontese. Una protesta per denunciare “le responsabilità di Leonardo e del governo italiano nella vendita di armi impiegate in bombardamenti indiscriminati in diverse aree del mondo – spiega in una nota il movimento ambientalista – e l’aumento dei fondi destinati al riarmo, a scapito degli investimenti per la transizione ecologica e la sicurezza sociale”.