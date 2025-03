“La macchina è diversa“. È un concetto che Lewis Hamilton ripete per ben due volte dopo aver guidato la Ferrari nella prima giornata delle prove libere del Gp di Australia. Ma il pilota inglese, che ha visto il suo compagno Charles Leclerc chiudere davanti a tutti e ha firmato un ottimo quinto tempo, ha comunque molto motivi per sorridere. “È stato molto emozionante, fantastico poter girare in pista con una Ferrari. La macchina è diversa rispetto a quelle che avevo guidato in precedenza su questa pista, ma sto imparando per andare sempre più veloce”. Che cosa ha imparato Hamilton? Lo spiega poco dopo: “Devo adattare il mio stile di guida“. Per ora questa fase di adattamento procede spedita, visti i risultati in pista. Infatti Hamilton confessa: “È diversa la macchina, ma mi piace molto guidarla“.

Gp Australia, prove libere: risultati e classifica

Dove vedere in tv e streaming il Gp d’Australia (Sky, Now, TV8)

La tappa inaugurale del Mondiale 2025 di Formula 1 coincide anche con il debutto ufficiale del 7 volte campione del mondo sulla Rossa di Maranello. Per Hamilton, nonostante l’età e le tante vittorie, è comunque tutto molto emozionante. Anche se l’obiettivo finale resta il titolo: “Di cosa sarei felice alla fine del 2025? Mi accontenterei del primo posto. Sarà difficile, ma siamo fatti per vincere e vogliamo vincere. E poi se riuscirò a parlare meglio l’italiano, sarò molto soddisfatto”, ha detto in un’intervista a Repubblica, Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera. “Il mio stile – racconta Hamilton – è cambiato, la moda è mobile come il nostro sport. Anzi, è come un film”.

Un film iniziato proprio a Melbourne, con la McLaren, nel 2007. Ora Hamilton spera in un nuovo debutto da sogno: “Negli anni sono andato su e giù guardando il garage rosso, e ora sono nel garage rosso. È decisamente il periodo più emozionante della mia vita“. “I miei genitori – racconta il campione inglese – hanno sacrificato tutto per farmi correre. Mia madre mi ha lasciato andare a vivere con papà e ha rinunciato a vedermi. Difficile per lei. Mio padre ha fatto mille lavori e con sua moglie hanno speso tutti i risparmi. Della Ferrari gliel’ho detto solo dopo aver firmato. Averli tutti lì a Fiorano è stato speciale. Mamma mi riprendeva col telefonino. Non la vedevo così felice da molto, molto tempo“.