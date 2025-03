“It’s hammer time” con tanto di bandiera inglese a fare da sfondo al circuito di Silverstone e il Tricolore per quello di Monza. E poi la richiesta che suona come un appello. “Charles, portaci il Mondiale“. Il tifo Ferrari, tra striscioni, slogan e magliette rosse d’ordinanza, si è raccolto fin dalle prime ore del mattino di giovedì a Milano in Piazza Castello per l’evento Scuderia Ferrari HP Drivers Presentation by UniCredit, che ha riportato la squadra in città per incontrare i tifosi a 6 anni dall’ultima volta.

“Energia positiva, belle sensazioni per tutti noi, dai piloti ai meccanici. Non abbiamo spesso l’occasione di fare cose del genere in città e sarà bello andare a Melbourne con questa carica“, ha dichiarato sul palco facendo gli onori di casa Fred Vasseur, team principal della Ferrari. “Una cosa incredibile, tutta questa gente, mi piace l’ambiente e tutti questi tifosi, è veramente speciale. Sono cresciuto essendo un tifoso Ferrari, sto vivendo un sogno. La Ferrari è speciale grazie a questo, alla passione per il team. Veramente bello”, ha invece commentato Charles Leclerc che ha poi fatto un giro con la monoposto del 2019 intorno alle strade adiacenti Piazza Castello simulando anche una sosta ai box per il cambio gomme e cimentandosi in alcuni donuts .”Bellissimo essere qui, proveremo a rendervi felici in questa stagione”, ha detto il monegasco al Team Radio esaltando i tifosi.

La parola l’ha presa anche Lewis Hamilton, nuovo pilota della Rossa: “Fantastico essere qui, una bellissima città e c’è tanta energia. Non c’è nulla come la passione della Ferrari e dei suoi tifosi. Li vedo, posso toccarli ed è la mia prima esibizione. Molto speciale“. E in italiano ha detto: “Grazie a tutti, vi amo“. Il 7 volte campione del mondo ha poi girato per le strade di Milano esibendosi, anche lui come il compagno Leclerc, in alcuni donuts. A metà tracciato è stato poi raggiunto dal pilota monegasco e insieme hanno continuato a girare per le strade di Milano, prima di salire con Leclerc sulla SF90 per salutare il pubblico milanese. “Pensiamo di poter lottare per il campionato“, ha detto il britannico, mentre il monegasco ha ammesso: “Speriamo di suonarle a tutti, ma sarà difficile”.

Entrambi i piloti hanno poi svelato alcuni aspetti della loro vita privata. Per esempio, una cosa che li accomuna è la passione per la musica: “Ne abbiamo parlato, ma pensiamo a vincere il Mondiale e poi magari vediamo di fare qualcosa assieme“, ha dichiarato Leclerc mandando in delirio i fan. “Per tanti anni ho sentito l’Inno italiano quando Schumacher vinceva. Ma non conosco le parole, dovrò vincere per impararlo“, ha quindi chiosato Hamilton.