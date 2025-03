Il 75enne Antonio Delli Paoli, storico membro di un gruppo criminale aderente al clan mafioso dei Casalesi, è stato riportato alla Casa Circondariale di Viterbo dopo l’estradizione dalla Francia in Italia. L’uomo, ergastolano dal 12 febbraio 1994 a seguito della condanna definitiva per l’omicidio aggravato dal metodo mafioso di Salvatore Ruocchio, consumatosi ad Ardea nel 1990 durante il ventennio di guerra tra clan mafiosi, era stato fermato lo scorso gennaio all’esterno dell’EuroParlamento durante una manifestazione di protesta a cui si era unito grazie ad un permesso premio concessogli dal Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere. Al termine del permesso però l’ergastolano non aveva fatto rientro alla Casa Circondariale di Carinola (Caserta) in cui era detenuto, iniziando il 30 dicembre scorso una latitanza all’estero su cui il nucleo di Polizia e Carabinieri aveva acquisito informazioni dalle autorità francesi.

L’estradizione si è svolta in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dalla Procura della Corte di Appello di Napoli: il pregiudicato è atterrato a Fiumicino, dove la Polizia, la Squadra Mobile di Caserta, i Carabinieri di Marcianise e l’Ufficio polizia di Frontiera Aerea hanno sbrigato le procedure formali di ripristino della detenzione.