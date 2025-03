“Negli ultimi anni abbiamo fatto un buon passo avanti e dobbiamo continuare nella stessa direzione, ma possiamo partire con ottimismo“. C’è fiducia in casa Ferrari, come sostenuto dal team principal Frederic Vasseur che, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha svelato le sue aspettative riguardanti l’imminente avvio di stagione di F1 (primo Gp in Australia nel weekend 14/16 marzo) parlando poi della convivenza tra due fuoriclasse come Lewis Hamilton e Charles Leclerc che quest’anno saranno compagni di squadra.

“C’è tanto entusiasmo“, ha sostenuto Vasseur: “L’anno scorso abbiamo fatto una buona stagione, ma abbiamo ovviamente dei margini di miglioramento. Queste prime 4/5 gare saranno esercizi molto differenti tra loro considerando soprattutto i fattori climatici dei vari paesi in cui andremo”. Esercizi che serviranno sicuramente a Hamilton per prendere sempre più familiarità con la nuova monoposto: “Nonostante Lewis sia un 7 volte campione del mondo, per lui questo passaggio è stata fin qui un’esperienza enorme. Quando si inizia con una nuova squadra è sempre un po’ complesso perché bisogna conoscere molte persone nuove, scoprire il metodo di lavoro, i processi, il nuovo volante e così via. Ma è andata bene, penso che ora sia pronto per Melbourne”, ha dichiarato il team principal prima di svelare come ha preso Leclerc l’arrivo del britannico in scuderia: “Fin dal primo giorno sono stato convinto che Charles avrebbe tratto grandi benefici dall’arrivo di Lewis. Forse gli toglierà un po’ di pressione e potrà concentrarsi più su di sé. Questo è un bene. Inoltre potrà imparare molto perché Hamilton è un grande professionista e si può sempre imparare qualcosa da chi si ha accanto”.

Cosa dovranno aspettarsi quindi i tifosi della Rossa? Come verrà gestito il rapporto tra Hamilton e Leclerc? Chi sarà il pilota più veloce? Vasseur su questi aspetti frena e non si sbottona: “non voglio fare questo tipo di previsioni perché abbiamo due piloti di punta. Sono entrambi in grado di vincere gare e lottare per il Mondiale“. Il team principal Ferrari ha poi aggiunto: “Vogliamo imporci con entrambi e spero che tutti e due vincano gare quest’anno in quella che forse sarà la stagione più emozionante degli ultimi trent’anni perché ci sono quattro squadre che hanno chiuso lo scorso anno vicinissime e che ora vogliono vincere”. “Per noi sarà fondamentale sviluppare bene la vettura e lavorare con i piloti per arrivare pronti”, ha concluso Vasseur.