Un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive in Italia, nel Sud quasi uno su due. È quello che emerge dal rapporto dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (Inapp). Il documento, intitolato “Le competenze cognitive in Italia nel contesto internazionale”, presenta i risultati del secondo ciclo dell’indagine PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies), un’iniziativa dell’Ocse che analizza le capacità cognitive degli adulti in lettura, matematica e problem solving. L’indagine evidenzia che il 35% degli italiani tra i 16 e i 65 anni ha competenze basse nella lettura e comprensione dei testi, un dato che supera di nove punti la media Ocse. La situazione si fa ancora più critica nelle altre due aree misurate: il 25% della popolazione adulta ha competenze ridotte nell’uso di informazioni matematiche e il 46% non riesce a risolvere problemi in contesti dinamici, percentuali anch’esse superiori alla media internazionale.

Le disparità territoriali sono evidenti. Nel Nord-Est, solo il 13% della popolazione adulta ha difficoltà in tutte e tre le aree cognitive, mentre al Sud e nelle Isole la percentuale sale rispettivamente al 40% e al 46%. Le differenze tra le regioni del paese mettono in luce come la formazione e l’accesso a risorse educative non siano distribuiti in modo uniforme, con il mezzogiorno che continua a registrare risultati inferiori alla media nazionale. Il rapporto sottolinea come il sistema educativo italiano non abbia mostrato progressi significativi dal 2012, nonostante le diverse riforme. Anzi, si nota un peggioramento delle competenze in alcune regioni, particolarmente nelle aree meridionali, dove la lettura e la numeracy hanno registrato cali preoccupanti.

La causa di questo peggioramento sembra risiedere anche nel cambiamento demografico: l’invecchiamento della popolazione e l’aumento dei flussi migratori potrebbero aver contribuito al mancato incremento delle competenze a livello nazionale o al peggioramento riscontrato nel mezzogiorno, poiché immigrati e anziani rappresentano due gruppi di popolazione in cui le competenze tendono ad essere inferiori. Se la struttura demografica fosse rimasta invariata rispetto al 2012, i risultati sarebbero stati più positivi, con un miglioramento delle competenze nel Nord-Ovest e una stabilità nelle Isole. In particolare, le stime indicano che nelle regioni del Sud non ci sarebbe stato un peggioramento nella numeracy, ma una condizione di stabilità.

L’importanza di un intervento immediato è stata ribadita da Natale Forlani, presidente dell’Inapp, che ha sottolineato l’urgenza di investire in istruzione e formazione per colmare le lacune evidenziate dallo studio: “L’indagine sulle competenze degli adulti condotta dal nostro Istituto evidenzia l’urgenza di investire in istruzione e formazione per colmare le criticità emerse. Serve il coinvolgimento di attori pubblici e sociali per costruire un’offerta formativa efficace, capace di potenziare le competenze, anche digitali, oggi indispensabili per affrontare con successo il mondo del lavoro e la vita sociale. Inoltre, è necessaria una lettura integrata dei fenomeni in atto nel nostro Paese, analizzando l’impatto dell’invecchiamento della popolazione e delle migrazioni sul patrimonio complessivo di competenze degli adulti in Italia”.