In una grigia mattinata di metà marzo, ecco Simone Vagnozzi e Roberto Baggio seduti intorno a un tavolo. Lo scatto, pubblicato sui social dall’allenatore di tennis, diventa subito suggestione: i consigli del più grande calciatore italiano affidati al più grande tennista italiano di sempre, Jannik Sinner. “Grazie. Ascoltare e imparare dai migliori”, scrive Vagnozzi nella sua storia sotto alla foto con il Divin Codino. Che poi è un po’ il mantra di Sinner e di tutto il suo team: ogni occasione è buona per una crescita. Così il numero 1 al mondo sta provando a gestire anche i delicati tre mesi di stop dovuti al caso Clostebol.

Sinner in questo momento ha ripreso ad allenarsi in palestra, sotto gli occhi di Panichi e Badio. È pronto a raggiungerlo anche coach Vagnozzi, per ricominciare il lavoro sul campo. L’altoatesino dovrà però attendere fino al 13 aprile per poter giocare a tennis in un circolo associato a una federazione e per poter palleggiare con un atleta tesserato. E allora Vagnozzi magari potrà portare a Sinner i consigli di una leggenda come Baggio, che in quanto a pause forzate – per gli infortuni, nel suo caso – se ne intende. Baggio d’altronde non ha mai nascosto la sua ammirazione per il tennista altoatesino: “Vedere un ragazzo con queste dosi di umiltà e profondità mi ha colpito molto. Di fronte alle sue qualità c’è solo da togliersi il cappello…”, disse in un’intervista di un anno fa.