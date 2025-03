Maurizio Landini, durante il sit-in in favore dei prossimi referendum risponde anche a domande sul piano ReArm Europe della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che lo stesso segretario della Cgil boccia senza appello: “È un errore”. E sulla presenza del sindacato alla manifestazione promossa da Michele Serra che si terrà in Piazza del Popolo, sabato prossimo, in favore dell’Europa, spiega: “Scenderemo in piazza, raccogliendo l’invito della sindaca di Perugia di portare le bandiere della pace”. Per la Cgil nessun imbarazzo a stare in piazza anche con chi, invece, quel piano di riarmo dei singoli Stati europei lo condivide. “L’Europa oggi è poco più di un’entità geografica e stiamo pagando questa cosa e anche lo scarso ruolo che si è avuto non essendo stata capace in tre anni di avanzare una proposta diplomatica per costruire la pace in Ucraina oggi la stiamo pagando, vogliamo proseguire su quella linea o vogliamo cambiarla questa Europa?”.