Oggi manifestare “per questa Europa significa manifestare per questo piano di riarmo. Questo è il tema”. Lo afferma il leader del M5S Giuseppe Conte, a margine della plenaria a Strasburgo, in riferimento alla manifestazione del 15 marzo chiesta dall’editorialista di Repubblica ed ex direttore di Cuore Michele Serra. “Per quanto riguarda la piazza del 15 marzo – precisa Conte – ho apprezzato l’intervento di Michele Serra, il quale ha chiarito qual è la sua posizione personale contro questo piano di riarmo e questo veramente gli fa onore. Ma io oggi ero qui, noi oggi abbiamo assistito a un dibattito in cui le istituzioni europee, Ursula von der Leyen, c’era anche Antonio Costa, il presidente del Consiglio Europeo, la maggioranza di tutti i parlamentari si sono espressi a favore del riarmo”. Per Conte, “i nostri cittadini non possono oggi essere sottoposti a un’ambiguità, all’incertezza di una piazza dove sicuramente il promotore ha una buona fede e ha una sua opinione personale. Ma subito dopo sono intervenuti tantissimi altri esponenti a dire che porteranno le bandiere dell’economia di guerra e della guerra”, conclude