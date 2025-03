La Fiorentina a Napoli ha perso la sua quarta partita sulle ultime cinque di campionato. Un ruolino di marcia da zona retrocessione, che sta deprimente le ambizioni viola. La squadra di Antonio Conte allo stadio Maradona ha vinto (2 a 1) soprattutto grazie all’atteggiamento, a una maggiore determinazione. Se per la Fiorentina è l’ennesima sconfitta, il Napoli ha invece invertito il trend e resta agganciato all’Inter capolista, con solo un punto di svantaggio. L’euforia è quella da scudetto, come dimostra la strana scena durante la conferenza stampa del tecnico viola Raffaele Palladino.

Un giornalista partenopeo si è infatti rivolto a Palladino usando queste parole: “La ringrazio perché dopo la partita di Firenze le avevo chiesto di impegnarsi, visti i suoi natali, contro l’Inter. E lei è stato di parola, visto che ha vinto 3 a 0“. Il riferimento è alla vittoria della Fiorentina per 3 a 0 nel recupero di Serie A contro l’Inter. Palladino è nato a Mugnano di Napoli, a questo allude il giornalista. Il tecnico sentendo queste parole sorride e dice: “Grazie”. Poi spiega: “Comunque io mi impegno con tutti, non solo con l’Inter”.

Un siparietto comunque inusuale. A Palladino poi è stato chiesto un parere sulla lotta scudetto tra Inter e Napoli: “Sono due squadre fortissime, se la giocheranno fino all’ultimo secondo. Il Napoli ha qualcosa in più, sia per il calendario che per il fatto di giocare solo una volta a settimana”, ha risposto il tecnico.