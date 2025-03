C’è il timore di un disastro ambientale al largo delle coste del Regno Unito, nel Mare del Nord, dopo la collisione tra una petroliera svedese che batte bandiera Usa e un mercantile tedesco ma di bandiera portoghese. A bordo della nave che trasportava greggio si è sprigionato un incendio ed è stata necessaria un’operazione d’emergenza per evacuare i marinai a bordo. Secondo i media britannici l’intero equipaggio – composto da 37 marittimi è adesso conteggiato a terra, allontanando il timore che l’incidente possa aver causato dei morti.

Al momento una sola persona risulta ricoverata in ospedale, mentre gli altri sarebbero illesi o leggermente contusi. La Guardia Costiera fa sapere dal canto suo di aver disposto valutazioni ad hoc per verificare l’impatto del “probabile inquinamento” causato dall’incidente, avvenuto a poche miglia di distanza dal porto inglese di Hull, circa 250 chilometri a nord di Londra.

I servizi di soccorso hanno creato una zona di esclusione marittima e aerea di 5 miglia attorno all’area in cui si è verificato l’incidente. L’impatto ambientale, in termini d’inquinamento del tratto di mare, è in via di valutazione. Nell’impatto tra le due navi, infatti, si è rotto un serbatoio contenente carburante per aerei. “Mentre era ancorata al largo della costa del mare del Nord vicino ad Hull, nel Regno Unito, la petroliera è stata colpita dalla nave portacontainer Solong. La petroliera ha subito la rottura di un serbatoio di carico contenente carburante e l’equipaggio ha abbandonato la nave in seguito a molteplici esplosioni a bordo”, fa sapere una nota Crowley, la società che americana che ha affittato l’imbarcazione.

La petroliera – la Mv Stena Immaculate – fa capo alla Stena Bulk, società armatrice con sede in Svezia, ed era stata affittata dall’azienda americana di trasporto marittimo basata a San Francisco. Il cargo, invece, si chiama “So Long” ed è di proprietà della Reederei Köpping, armatore e spedizioniere che ha il suo quartier generale nel fiordo di Kiel, in Germania: batte attualmente bandiera del Portogallo essendo stata affittata da un’azienda portoghese. Partita dallo scalo di Grangemouth, in Scozia, la portacontainer ed era diretta a Rotterdam, nei Paesi Bassi.

Secondo una prima ricostruzione la petroliera – partita dal porto greco di Agioi Theodoroi – era sostanzialmente ferma (velocità 0,1 nodi). La Solong, per cause ancora da chiarire, le è finita contro a una velocità di circa 16 nodi, quindi anche abbastanza sostenuta. Le condizioni di mare e di meteo non sono apparentemente estreme. Secondo la Bbc, la la Mv Stena Immaculate – utilizzata per il trasporto di prodotti chimici e petroliferi – è una delle dieci arruolate in un programma del governo statunitense concepito per rifornire di carburante le forze armate in caso di conflitto o di emergenza nazionale. Ciò significa che può essere usata dall’esercito statunitense con breve preavviso: ovviamente non vi è alcuna indicazione che la Mv Stena Immaculate fosse stata attiva in questo senso.