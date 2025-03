Federica Brignone sa solo vincere. L’atleta valdostana trova un’altra vittoria pazzesca trionfando nel gigante di Are con due manche impeccabili – miglior tempo sia nella prima che nella seconda – e centra il successo numero 36 in Coppa del Mondo. La vice brigadiere dei Carabinieri domina in 1’52″67, davanti alla neozelandese Alice Robinson e a un’eccezionale Lara Colturi, la baby fenomena italiana che scia per la bandiera dell’Albania.

Peccato per Sofia Goggia, che – seconda dopo la prima manche – sbaglia un dosso cruciale nel momento in cui aveva 4 decimi di vantaggio su Robinson e chiude a 6″76, mancando un podio alla portata. Per Brignone sale così a 81 podi in carriera con ben 36 vittorie. Solo quest’anno sono nove i suoi successi. Con quello odierno, la sciatrice italiana allarga anche il vantaggio nella classifica generale di Coppa del Mondo sulla svizzera Lara Gut-Behrami, soltanto nona sulla pista di Are. Adesso sono 322 i punti che separano le due campionese quando mancano solo 8 gare alla fine della stagione.

“Ho spinto tantissimo dall’inizio alla fine – ha commentato a caldo Brignone – Mi piace la pista così salata, Are è uno dei miei giganti preferiti. È un momento incredibile per me. C’è grande competizione con Robinson, è sempre stata sul podio in gigante e sono contenta di poter lottare con lei”.