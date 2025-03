Addio a Guido Alpa, tra i più importanti avvocati e giuristi italiani. A dare la notizia della morte di uno tra i maggiori civilisti a livello internazionale è l’agenzia Radiocor. Era nato a Ovada, in provincia di Alessandria, nel 1947: aveva dunque 78 anni. Procuratore legale iscritto all’Albo del distretto di Genova dal 1974, avvocato dal 1980 e avvocato patrocinante in Cassazione dal 1984, del Consiglio Nazionale Forense ne è stato membro dal 1995, vicepresidente dal 2001 al 2004, e presidente dal 2004 al 2015. Proprio il Cnf sottolinea che la scomparsa di Alpa “lascia un vuoto enorme nella comunità giuridica italiana e internazionale”. Il professore, aggiunge il Cnf, “è stato un insigne maestro del diritto civile, un avvocato di straordinaria competenza e un punto di riferimento per intere generazioni di giuristi. Il Consiglio nazionale forense gli deve molto per il suo impegno e la sua dedizione, avendolo avuto come presidente e componente per oltre vent’anni”.

Professore dell’Università di Roma La Sapienza, ha insegnato anche alla Luiss di Roma. Con lui ha collaborato anche il leader del M5s Giuseppe Conte. “Era già assistente di Diritto civile alla Sapienza quando io vi arrivai nel 1991. Non sono stato né il suo maestro né il suo mentore. Abbiamo lavorato insieme a qualche pratica e scritto un libro a quattro mani, ma non è mai stato mio associato. I nobili Pasolini dall’Onda gli diedero in affitto lo studio sopra il mio. Lo chiuse quando divenne premier”, ha raccontato Alpa a proposito dei suoi rapporti con Conte, in un’intervista rilasciata al Corriere nel 2021.