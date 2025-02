Inutile girarci attorno: l’obiettivo è il titolo e in Ferrari ci credono forte. Lo ha detto in primis Frédéric Vasseur, lo hanno poi ribadito i piloti. Con una 2024 chiuso a soli 14 punti dalla McLaren nei Costruttori, l’imperativo quest’anno è lottare per il Mondiale prima dello stravolgimento tecnico del regolamento motori in arrivo nel 2026. Si cercherà di inseguire un sogno a bordo di una SF-25 scesa in pista per la prima volta mercoledì alle 9.23 di mattina, con Charles Leclerc alla guida, nello shakedown di 250 km sulla pista di Fiorano. Poi, nel pomeriggio, è toccato a Lewis Hamilton, che ha iniziato la sua sessione di filming day alle 13.45, chiudendo le danze alle 16.40.

Leclerc: “Hamilton ha portato entusiasmo, io penso alla performance”

Sia Leclerc sia Hamilton sono poi intervenuti nella prima conferenza stampa virtuale di stagione, di fronte alla stampa internazionale, dopo che Charles, ai microfoni di Sky Sport, aveva parlato di “nessuna sorpresa negativa” avuta dalla macchina: “Rimarrei deluso a fine anno se non ci arrivasse almeno un titolo in bacheca”. La parola Lewis è quella che è risaltata più di frequente tra le domande poste: “Non sono sorpreso dell’ovazione per lui, è una leggenda dello sport e il calore dei tifosi è lo stesso per me — le sue parole — Il suo arrivo ha portato più attenzione ma resto concentrato sul mio. Ho svolto la stessa preparazione invernale e mi sono preparato al simulatore. Sulla SF-25 spero in una migliore performance”.

Proprio da Hamilton, Leclerc ha studiato “il suo approccio di lavoro con gli ingegneri, ha un modo figo di analizzare i vari aspetti. Con lui ho un’ottima relazione, abbiamo in programma di passare del tempo insieme”. Sulla partita a scacchi contro l’inglese a Londra, dopo lo svolgimento della cerimonia ‘F175 Live’, ha detto che il bilancio “è 3-2 per Hamilton”. Mentre sulla lotta al titolo si ritiene “pronto”. Se fosse contro Verstappen “sono pronto alla battaglia, dato che contro di lui ho sempre gareggiato sin dai tempi dei kart”.

Hamilton: “Il titolo in Ferrari? Sarebbe il primo”. E sul tema adattamento…

Alla sua prima conferenza in Rosso della storia, Hamilton ha benedetto Charles: “Ha 27 anni e a quell’età è più maturo di come ero io, in Bahrain nel 2019 ho capito che aveva un futuro”. E vuole quell’ottavo titolo che gli farebbe superare Michael Schumacher in testa a tutti nei Piloti: “Ma per me sarebbe come fosse il primo”.

Ferrari e Mercedes invece sono “completamente differenti. Cambia tutto, dal suono alle vibrazioni dell’auto. Il modo di guidarla è differente rispetto alla Mercedes”. Proprio il tema dell’adattamento è centrale: “So quanto tempo ci vuole per costruire la fiducia, per crescere all’interno di una squadra e per crescere con le persone — ha aggiunto — L’ho sperimentato con la Mercedes e con la McLaren. Ho davvero a cuore la longevità che ho avuto in quei team e i legami che abbiamo creato in quel periodo. E non succede da un giorno all’altro, ma è molto impegnativo. Sto sperimentando qualcosa di nuovo, il che è davvero entusiasmante. E tutto accade in un breve lasso di tempo: dal giorno in cui si entra a far parte della squadra alla prima gara, non c’è poi così tanto tempo. A voi sembra che sia un periodo lungo, ma non è così, è molto breve. E non si possono prendere scorciatoie. Stiamo lavorando e ci stiamo impegnando“

Quando gli hanno ricordato quindi che Sebastian Vettel ha vinto alla seconda gara in rosso (Malesia 2015) e Fernando Alonso alla prima (Bahrain 2010), Lewis ha risposto che è un peccato aver avuto pochi giorni di test, definendoli comunque “emozionanti”. Infine ha sottolineato l’amore per il cibo italiano: “Con Nico (Rosberg) mangiavamo gelato tutte le sere, adoro la pizza — racconta — La scorsa settimana ne ho mangiate tre e nonostante tutto ho perso peso. Le penne all’arrabbiata sono invece il mio piatto preferito, ma ricordo le lasagne che a 13 anni mi fece provare Luca Del Fante (meccanico di Lewis ai tempi dei kart), ed erano speciali”.

Vasseur: “Auto stravolta al 95%, aggiornamenti dai primi Gp”

Dopo aver parlato di “successo” alla cerimonia di presentazione di Londra, il team principal Frédéric Vasseur lo ha ribadito anche in conferenza stampa, intervenendo prima di tutti: “È l’ultimo anno prima del cambio di regole (al motore, ndr), dopo i primi quattro o cinque GP dovremo scegliere se continuare a sviluppare l’auto del 2025 o puntare a quella 2026 — spiega — Quattro team possono battersela e siamo tutti sulla stessa barca, prenderemo una decisione capendo l’andamento del campionato, ma di sicuro siamo competitivi”.

L’auto del 2025 “sarà sviluppata dall’estate, ma già dai primi GP porteremo aggiornamenti per capirne il comportamento”. Un po’ come farà la McLaren, come detto da Andrea Stella. È stata cambiata “per il 90-95%, anche se è una evoluzione di quella del 2024”. Il bilancio dei primi tre anni a Maranello è invece positivo: “L’entusiasmo e la passione sono caratteristiche di questo Paese, sono positive e non una distrazione. Oggi ci sono più aspettative rispetto a tre anni fa, abbiamo saputo reagire da un momento difficile lavorando di squadra. Dobbiamo lavorare su questa base per lo sviluppo, migliorare su tutti gli aspetti se vogliamo diventare campioni”.

L’età di Hamilton (40 anni) non lo spaventa: “Il suo valore l’ha dimostrato ad Abu Dhabi (scattando ultimo e chiudendo quarto, ndr) — ha aggiunto il francese — il suo ritmo c’è ancora, anche se non è lo stesso Lewis con cui ho lavorato 20 anni fa. È più maturo, esperto. È esattamente quello che cercavo, per la squadra, per me, per Charles. Tra loro le prime settimane di collaborazione sono state molto buone. Sono riusciti a costruire un bel rapporto, la cosa più importante è mantenere questa relazione e continuare a lavorare di squadra”.