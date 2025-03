Due ultras del Foggia sono agli arresti domiciliari per lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli steward dello stadio Zaccheria. Gli arrestati sono accusati di aver lanciato dei petardi verso gli steward presenti, colpendo uno di loro con un’asta di bandiera e con un pugno al naso, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 60 giorni. L’aggressione è avvenuta al termine della partita Foggia-Giugliano (Serie C).

“La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di due tifosi appartenenti alla frangia Ultras locale“, si legge nel comunicato stampa della Questura di Foggia. Le aggressioni, prosegue il comunicato, sono avvenute “nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e nei confronti di pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, con strumenti di offesa e minaccia”. Le indagini sono state svolte dalla Digos.