“A Milano si stanno applicando quelle norme da 13 anni, se avessi pensato che non erano funzionali avrei agito prima”, così Beppe Sala, parlando con la stampa a margine di un evento commentando l’inchiesta sulla speculazione edilizia che mercoledì ha portato all’arresto del dirigente comunale Giovanni Oggioni.

Il primo cittadino di fatto scarica il dirigente arrestato: “In termini di comportamenti illeciti stiamo parlando di Oggioni, non ho avuto sospetti che all’interno della struttura dirigenziale ci fosse un comportamento illecito – ha spiegato – Se poi l’osservazione è ‘ma uno che dipende da Oggioni si fa condizionare da Oggioni’, tutto è possibile. Ma finché non lo scopri come fai ad avere il sospetto? Voglio precisare che anche dalle ricostruzioni fatte, Oggioni si muove su parti del governo o del parlamento, si attiva e l’avrà fatto ma certamente non in nome del Comune ma per sua iniziativa privata e personale“.