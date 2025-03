“Sappiamo che siamo in emergenza soprattutto in un settore del campo. Ma abbiamo lavorato tanto, è un momento cruciale della stagione e ci faremo trovare pronti“. Con queste parole Simone Inzaghi ha presentato, in conferenza stampa, la gara d’andata degli ottavi di Champions League che vede l’Inter affrontare il Feyenoord questa sera alle 18:45 allo stadio De Kuip di Rotterdam. Gara ostica per i nerazzurri: gli olandesi (sfavoriti) hanno eliminato i cugini del Milan nei playoff del torneo giocando un calcio prettamente offensivo, basato su verticalità e intensità ad alti livelli. L’Inter, alle prese con diversi infortuni sulle corsie esterne, dovrà cercare di tornare a Milano con una vittoria che avvicinerebbe la qualificazione, in attesa della gara di ritorno in programma a San Siro il prossimo 11 marzo.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, Inzaghi ha svelato: “Bastoni ci darà una mano. Possiamo costruire con i nostri principi, ma quando la palla ce l’hanno gli altri in difesa di solito siamo a 4. Sommer è disponibile, ma domani giocherà Martinez“. Il classe 1999 dovrebbe infatti giocare nell’inedito ruolo di esterno sinistro nel centrocampo a 5 (a destra spazio a Dumfries), con Acerbi che prenderà il suo posto come centrale di sinistra nel terzetto difensivo. A completare il pacchetto arretrato, Pavard e l’ex De Vrij che conosce bene il Feyenoord e l’atmosfera di Rotterdam: “So cosa vuol dire giocare in questo ambiente e con questi tifosi, in Champions il Feyenoord riesce sempre a tirare fuori qualcosa in più battendo squadre come Bayern Monaco e Milan. Sarà una partita molto dura”.

Gli altri dubbi per Inzaghi riguardano la presenza o meno di Calhanoglu e Mkitharyan dall’inizio: al momento Zielinski e Asllani sono favoriti per partire titolari. L’unica certezza riguarda la coppia d’attacco che sarà composta da Lautaro Martinez e Thuram. Appuntamento dunque alle 18:45 con Feyenoord-Inter, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League che sarà trasmessa in diretta esclusiva da Prime Video. La partita sarà visibile quindi sia da smart tv che in streaming sul sito della piattaforma.