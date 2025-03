CK Hutchison, gruppo con sede a Hong Kong, ha accettato di vendere la divisione che gestisce i due principali porti vicino al Canale di Panama a un consorzio guidato dal colosso della finanza statunitense Blackrock. L’operazione segue le insistenti pressioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump tese a diminuire l’influenza cinese sul paese centroamericano. BlackRock, insieme alla divisione porti della Mediterranean Shippin, acquisiranno anche il 90% di Panama Ports, che gestisce i due ingressi nel canale a Balboa e Cristobal.

L’accordo porterà nelle casse di CK Hutchinson circa 19 miliardi di dollari. Il governo di Panama stava valutando se annullare il contratto con il gruppo di Hong Kong per la gestione dei porti. La vendita potrebbe anche alleviare la pressione sul presidente Jose Raul Mulino, che si oppone al tentativo di Trump di assumere un controllo diretto sul Canale. Hutchison ha gestito i porti di Balboa e Cristobal a Panama in base a una concessione firmata per la prima volta nel 1997 e in seguito estesa fino al 2047. Dopo l’annuncio le azioni di Blackrock sono arrivate a perdere a Wall Street oltre il 3% mentre quelle di CK Hutchinson sono balzate del 6%.