Marc Marquez ha dominato la prima gara del Mondiale della MotoGP 2025 in Thailandia. Lo spagnolo e suo fratello Alex sono arrivati rispettivamente primo e secondo, mentre il suo compagno di squadra Pecco Bagnaia ha concluso la gara al terzo posto. Non certo un risultato da cestinare, ma il tre volte campione del mondo non era molto contento al termine della corsa: “Marc ha giocato con noi per tutta la gara. Sono stato a guardare, è un po’ un peccato. Non sono soddisfatto perché il mio obiettivo non è arrivare terzo”. Ciò che ha dato più fastidio al pilota italiano è la scelta delle gomme, che a detta sua lo avrebbe penalizzato. In più c’è stato il caso della pressione sulle gomme di Marc Marquez, che si è dovuto mettere in scia al fratello Alex quando si è reso conto di avere una pressione troppo bassa e di poter incappare in una penalità. Solo negli ultimi giri, quando era ormai sicuro di aver rispettato i parametri, Marquez si è riportato agilmente in testa e si è preso la vittoria.

Una volta conclusa la gara, prima ancora di parlare con i media, Bagnaia ha discusso della strategia di gara e delle gomme con il direttore generale di Ducati, Dall’Igna, e il team manager Tardozzi. Quest’ultimo gli ha dato una pacca sulla spalla come a volerlo consolare. La faccia di Bagnaia lasciava però trasparire tutta la sua amarezza per come si è conclusa la corsa. Mentre la delusione sul suo volto era evidente, i due dirigenti gli parlavano. Il pilota, a un certo punto, si è rivolto a entrambi affermando con educazione, ma allo stesso tempo schiettezza: “Adesso voglio capire cosa è successo“. Bagnaia ha indicato quindi le gomme della moto. Insomma, voleva delle spiegazioni sul perché la Ducati di Marquez è stata nettamente superiore alla sua. A quel punto Dall’Igna gli ha detto qualcosa trattenendosi, probabilmente per la presenza delle telecamere, e allora capito il momento il pilota gli ha assicurato: “Dopo ne parliamo“.