Uno scontro tra due autobus sulla centrale Diagonal, a Barcellona, ha provocato almeno 30 feriti, quattro dei quali sono in condizioni critiche. A bordo si trovavano anche due classi di quinta liceo del Classico La Farina di Messina. Secondo quanto riferito dalla preside Caterina Celesti i ragazzi italiani, che sull’autobus dell’incidente erano una 40ina, sono rimasti illesi: “Sono tutti ancora sul luogo dell’incidente, dove sono arrivate delle ambulanze, a breve arriveranno dei pullman che li riporteranno in albergo”. Sono attimi molto concitati per la preside che è in contatto anche con l’agenzia di viaggi italiana che sta organizzando il rientro dei ragazzi in albergo.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 15 in un tratto del grande viale barcellonese tra la calle Roger de Llúria e calle Bruc, di fronte alla Casa de les Punxes, celebre edificio storico progettato dall’architetto modernista Josep Puig. I bus stavano viaggiando nella stessa direzione, uno dietro l’altro. Secondo la prima ricostruzione il primo (sul quale viaggiavano alcuni turisti scesi da navi da crociera) per cause da accertare è finito contro un albero e il secondo (a bordo del quale si trovavano i giovani italiani) gli è piombato addosso.

Sul posto ci sono squadre della polizia urbana, una ventina di ambulanze e dieci mezzi dei vigili del fuoco. Per l’incidente sono state deviate alcune linee di autobus, mentre il traffico è stato interrotto nella zona.

Notizia in aggiornamento