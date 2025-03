Non è la prima volta che succede, ma anche questa volta è andata bene o quasi. Perché c’è stato caos sulla metro A di Roma, dove domenica sera 2 marzo alcune borseggiatrici hanno spruzzato dello spray al peperoncino a bordo di un treno. Tutto avvenuto mentre c’era chi riprendeva la scena e alcuni video sono finiti sui social. Alcuni viaggiatori si sono spaventati, altri hanno cominciato a tossire e piangere, a causa della sostanza urticante all’interno del vagone. Uno strumento usato in altre occasioni per rapine e che ha provocato in passato gravissime conseguenze. Come avvenne in piazza San Carlo a Torino dove il panico fu innescato proprio da chi voleva rubare i presenti e spruzzò lo spray.

I fatti di Roma sono avvenuti all’altezza della stazione di Repubblica. Non è chiaro perché le borseggiatrici abbiano spruzzato lo spray, forse si sono sentite in pericolo senza via di fuga, circondate dai passeggeri che potrebbero essersi accorti che stavano cercando di rubare dalle borse telefonini, portafogli ed altri oggetti di valore. Qualcuno avrebbe dato una calcio a una delle ladre. Nonostante la confusione non si sono registrati disagi lungo la linea A, il servizio non è stato interrotto e la circolazione è rimasta regolare lungo l’intera tratta. I passeggeri sono usciti dal vagone alla prima fermata disponibile e non è stato richiesto l’intervento del personale sanitario. Anche questa volta è andata bene.

FOTO DI ARCHIVIO