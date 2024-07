Si guadagna la fuga spruzzando lo spry urticante contro i passeggeri della metro. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, a Roma, alla fermata Barberini. Secondo alcuni testimoni, ad aggredire i presenti è stato un uomo, probabilmente un ladro che cercava di allontanarsi di fretta dopo uno scippo. Al vaglio della polizia le immagini delle telecamere per riuscire a chiarire la dinamica dei fatti.

L’uomo si è fatto largo tra la folla con lo spry al peperoncino scatenando il panico, diversi passeggeri hanno accusato malori. Per fortuna, nessuno ha riportato ferite gravi. Sul vagone A della metro, l’aria era irrespirabile, fortunatamente il convoglio si è fermato alla stazione successiva – quella di Barberini – permettendo alle persone di scendere. L’aggressore, confusosi nel caos della folla, sarebbe riuscito così a fuggire prima dell’arrivo delle autorità.

Sul posto è intervenuto subito il personale Atac e ovviamente gli operatori sanitari del 118. I paramedici hanno soccorso una ragazza che è stata colpita al volto a distanza ravvicinata. Dopo essere stata medicata sul posto, è stata accompagnata in commissariato per sporgere denuncia. Nel frattempo, gli agenti del reparto volanti e del commissariato Villa Glori hanno svolto tutti i rilievi del caso e raccolto alcune testimonianze. Il servizio, tuttavia, non è stato sospeso.

Appena 10 giorni fa, il 13 luglio, sempre alla stazione Barberini si era verificata una rissa violenta tra borseggiatori e passeggeri, la polizia aveva arrestato 5 persone e denunciato 3 minori.