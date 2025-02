Migliaia di persone sono scese in piazza in tutta la Grecia per chiedere giustizia per le 57 vittime del disastro ferroviario di Tempes, avvenuto due anni fa non lontano dalla città di Larissa.

Come si vede da alcuni video circolati sui social, decine di migliaia di persone hanno invaso piazza Piazza Syntagma, ad Atene, dove si trova il parlamento ellenico, mostrando striscioni con lo slogan della protesta “Non ho ossigeno”, frase pronunciata da una delle vittime dell’incendio che è divampato subito dopo lo scontro frontale tra un treno passeggeri e un treno merci. Altri striscioni recitano “Il loro profitto, le nostre vite” e intimano “Mai più Tebi”.

A Salonicco, i manifestanti hanno liberato in aria alcuni palloncini neri in ricordo delle vittime, tra cui molti universitari di ritorno dalle feste di Carnevale. Raduni di sostegno alla protesta sono stati organizzati dai greci della diaspora in altri Stati, nelle città di New York, Melbourne a Stoccolma e Copenaghen, riporta l’emittente statale Ert.