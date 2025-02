Il “ritardo quotidiano” sulla linea ferroviaria questa volta tocca alla Roma-Firenze. E la giornata si trasforma in un nuovo venerdì nero per chi si muove in treno. “Verifiche sulla linea”, ha spiegato Ferrovie dello Stato, hanno portato a un rallentamento sulla Alta Velocità tra la capitale e il capoluogo toscano provocando maggiori tempi di percorrenza per 70 treni Frecciarossa e Italo.

I disagi sono stati provocati dalla necessità dell’intervento dei tecnici di Rete ferroviaria italiana tra Orvieto e Chiusi attorno alle 8.45 e la circolazione ha iniziato a riprendere gradualmente attorno alle 12 ed è tornata regolare solo alle 13.15 quando ormai aveva avuto pesanti ripercussioni sui viaggi di migliaia di passeggeri. Nel frattempo, decine di treni sono stati deviati su percorsi alternativi.

I ritardi hanno raggiunto i 90 minuti per ben settanta treni Alta Velocità, ha spiegato Rfi. Per quanto riguarda i Frecciarossa di Trenitalia, alcuni hanno saltato la fermata a Termini, e tra quelli con maggiori tempi di percorrenza – tutti superiori a un’ora – il gruppo Fs segnala il Milano Rogoredo-Roma Termini delle 5.29, Torino Porta Nuova-Napoli Centrale delle 5.50, il Salerno-Torino Porta Nuova delle 5.50, il Mantova-Roma Termini, il Venezia-Napoli delle 6.26, il Brescia-Napoli delle 6.42, il Napoli-Milano delle 6.55, il Genova-Roma delle 7.04, il Milano-Salerno delle 7.10 e il Venezia-Napoli delle 7.26.