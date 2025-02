“Questa destra si ritene al di sopra della legge, lo vediamo nella postura della classe dirigente del governo Meloni, che si dimostra completamente inadeguata. Quando Meloni non riesce a far dimettere una ministra rinviata a giudizio per falso in bilancio e indagata per truffa ai danni dello Stato, Santanché ha detto in aula che valuterà da sola sull’opportunità delle sue dimissioni, come se Meloni non esistesse”. Così Elly Schlein in un passaggio del suo intervento in occasione della riunione della direzione del Partito Democratico, tornando poi anche sui casi di Delmastro e di Almasri.

“Quando direttori di giornale e attivisti vengono spiati con software in uso solo a enti statali e il governo si rifiuta di rispondere alle domande – continua Schlein citando il caso Paragon -, sono in gioco la libertà di informazione e di parola, il diritto al dissenso, la privacy. Troppe ombre, troppe reticenze, omissioni e domande inevase da parte di questo governo. O il governo non sa chi sia stato e sarebbe grave oppure lo sa benissimo e lo sta nascondendo, cosa stanno coprendo?” e conclude: “Noi pretendiamo trasparenza, Giorgia Meloni scappa su Almasri, scappa su Paragon, scappa su Cutro. Venga in parlamento a dire la verità al paese”