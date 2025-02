I giornali e le tv? Devono parlare bene delle Olimpiadi. Parola del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli: “Responsabilità dei media è quella di impegnarsi per far rendere conto a tutti dell’importanza di questa manifestazione internazionale”. A Cortina per avviare la centrale per produrre il freddo della pista da bob, il leghista è tornato sull’argomento dopo che nei giorni scorsi aveva parlato del presunto boicottaggio nel cantiere definendolo “un gesto ideologico, alimentato anche attraverso i media, persino sui canali del servizio pubblico”.

Il sottosegretario ha in parte fatto marcia indietro, non incolpando nessun organo di informazione, anche se ha sostenuto che “ci sono state trasmissioni televisive molto di parte: dire che questa è una pista anti ecologica è una falsità. Non c’è pista al mondo migliore. Tutti dovrebbero impegnarsi a guardare alla luna, non al dito”. Morelli accende i riflettori anche contro i movimenti ambientalisti facendo un parallelismo con gli attivisti No-Tav.