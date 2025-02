“Ieri prestazione inaccettabile. Ne siamo convinti tutti e siamo d’accordo con le parole del mister. Si siamo trovati con Scanavino e il presidente Ferrero e abbiamo parlato alla squadra: devono fare di più per centrale l’obiettivo della Champions League. Siamo convinti che il progetto sia importante e stia creando valore. In futuro ci toglieremo delle soddisfazioni”. Con queste parole rilasciate a Sky Sport, il direttore tecnico della Juventus Cristiano Giuntoli ha commentato la pesante sconfitta di ieri sera subita dai bianconeri per mano dell’Empoli che li ha eliminati dalla Coppa Italia. Ma sul possibile esonero di Thiago Motta, chiesto a gran voce da molti tifosi juventini, il dt non ha dubbi: “Il nostro allenatore non è in discussione“.

Sulla prestazione di ieri, il direttore ha dichiarato: “È stata una partita inspiegabile perché venivamo da 4 vittorie consecutive in campionato, non pensavamo di avere questa distrazione. Siamo arrabbiati, ma ripeto che il progetto non è in discussione, sapevamo che avremo incontrato delle difficoltà causate anche da alcuni infortuni di troppo e inaspettati”. Riguardo alla frase pronunciata dal tecnico in conferenza stampa, “Qui c’è chi pretende senza dare niente”, Giuntoli si è dato questa spiegazione: “Lui ha voluto dare alla squadra un senso di responsabilità e non l’ha fatto per prendersela con qualcuno in particolare”. In tanti puntano il dito contro i colpi di mercato dei bianconeri, pagati decine di milioni di euro, ma che al momento hanno reso ben al di sotto delle aspettative: “Abbiamo cambiato tanto, tanti giocatori e abbiamo investito su profili internazionali che in passato hanno fatto grandi cose nelle loro squadre, siamo convinti che in futuro le faranno anche alla Juventus”, ha detto il direttore tecnico.