Un’auto si è lanciata contro la folla nel nord di Israele provocando 13 feriti, alcuni in gravi condizioni, tra cui una ragazza di 17 anni. La polizia dello Stato ebraico sta portando avanti le indagini, dopo l’uccisione del conducente, ma per il momento il caso viene considerato un “atto terroristico“. L’attacco è avvenuto nella giornata di giovedì nei pressi di Pardes Hanna-Karkur, cittadina nel distretto di Haifa, nella parte settentrionale del Paese.

Inizialmente era circolata la notizia che il conducente fosse stato arrestato dalle forze dell’ordine e questo avrebbe reso possibile un interrogatorio che avrebbe tolto ogni dubbio su un eventuale movente, ma le informazioni diffuse nelle ore successive dalla polizia hanno confermato che “il terrorista che oggi ha investito alcuni pedoni in un sospetto attacco terroristico a sud di Haifa è stato ucciso”. Anche sulla sua identità le informazioni che circolano sono contrastanti. Secondo alcuni media si tratta di un palestinese di 53 anni, originario della zona di Jenin, che viveva illegalmente in Israele ed era sposato con una cittadina israeliana. Per altri si tratta di un arabo israeliano di 24 anni, originario della comunità di Màale Iron, nei pressi di Haifa.