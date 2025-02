Un guasto elettrico in Bahrain durante i test in vista della nuova stagione di Formula 1 ha portato al blackout su tutto il circuito di Sakhir per circa 40 minuti. È stata quindi sventolata la bandiera rossa che ha costretto le monoposto a tornare ai box. “Abbiamo un’interruzione di corrente in tutto il circuito. Tutte le auto sono tornate ai box”, ha informato su X l’account ufficiale della Formula 1. Una figuraccia epica per il Circus, dopo la presentazione sfarzosa e pacchiana in quel di Londra, che ha scatenato una serie di sfottò.

La Mercedes di George Russell e Andrea Kimi Antonelli ha ironizzato sull’accaduto postando un’immagine totalmente nera, accompagnata dal messaggio: “Scene in diretta dal Bahrain”. Anche Oscar Piastri, pilota della McLaren e compagno di scuderia di Lando Norris, ha pubblicato un tweet dal tono scherzoso chiedendosi: “Chi ha spento le luci?”.

Successivamente, dopo il lungo stop forzato, la Fia (Federazione Internazionale dell’Automobile) ha allungato di un’ora la sessione del pomeriggio a causa dell’interruzione per blackout elettrico. “L’alimentazione, i sistemi elettronici e le luci del circuito stanno lentamente tornando alla normalità, contiamo di riprendere la sessione a breve”, aveva annunciato la Federazione prima della ripartenza. La mattinata di prove si era conclusa con il miglior tempo del 18enne italiano Kimi Antonelli con la Mercerdes: 1’31″428 con gomme medie, completando un totale di 78 giri.

Ma la giornata rimarrà nella mente degli appassionati per questa incredibile figuraccia da parte della Formula 1, un campionato mondiale intorno al quale girano miliardi che dovrebbe rappresentare il meglio dell’avanguardia tecnologica. Poi, si spengono le luci all’improvviso e i piloti si devono arrangiare con la torcia del telefono. È proprio quello che è successo a Esteban Ocon che (vedi l’immagine in evidenza) ha preso in mano il cellulare attivando la torcia per cercare di vederci qualcosa nell’oscurità che ha avvolto Sakhir.