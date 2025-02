“ Thomas ha fatto una scelta di libertà , come lo è stata andare nel Pisa . Il futuro se lo deve costruire da solo senza condizionamenti e senza pressioni”. Gigi Buffon , che ha parlato alla stampa dalla tenuta La Rimessa a Montaione (Firenze) di proprietà del commissario tecnico Luciano Spalletti , non intende intromettersi nelle scelte professionali di suo figlio 17enne Louis Thomas. Il primogenito dell’ex portiere e di Alena Seredova milita nella Primavera del Pisa e di lui si parla un gran bene. Infatti, l’allenatore della prima squadra, nientemeno che Filippo Inzaghi , lo ha già convocat o per una gara di Serie B e la Repubblica Ceca lo convocherà invece nell’Under 18.

Il paese natale della mamma lo ha corteggiato per diversi mesi. Poborsky e Nedved hanno parlato con la famiglia che alla fine si è convinta: “Ne abbiamo parlato e siamo contenti. Si farà da solo, senza il sospetto di aver preso delle scorciatoie. Più avanti si vedrà”. Poi, Buffon ha cambiato argomento, parlando della lotta scudetto: “Se vincesse l’Atalanta sarebbe una storia di sport bellissima, però è anche vero che per me e per molti che gravitano intorno al mondo del calcio non sarebbe una sorpresissima. Sarebbe un risultato figlio di una programmazione iniziata 10 anni fa. Significherebbe che c’è una sintonia, un’armonia e una comunione di intenti che li fa pensare in grande”. Attualmente, però, gli uomini di Gasperini inseguono Napoli e Inter, che si daranno battaglia sabato prossimo al Maradona in quello che per molti rappresenta il vero match scudetto: “Una partita equilibratissima, renderà grande merito e lustro al nostro campionato e secondo me potrebbe venir fuori un pareggio, le due squadre proveranno ad annullarsi”.