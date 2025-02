Vi sbagliate se state pensando che si parli di una reunion dell’Italia campione del Mondo 2006, in Germania, agli ordini di Marcello Lippi. L’allenatore del Pisa Filippo Inzaghi, dopo la rifinitura di sabato mattina, ha inserito nella lista dei convocati per la trasferta di Cesena Louis Thomas Buffon, 17 anni, primogenito dell’ex portiere della Juventus Gigi, ora Capo Delegazione della Nazionale guidata dal CT Luciano Spalletti, e di Alena Seredova.

No, Louis Thomas non fa il portiere. Il suo ruolo è completamente diverso rispetto a quello del padre, anzi opposto: il giovane è un attaccante esterno che può essere impiegato anche come centravanti. Al momento per lui, 4 gol nella Primavera 2, dove la passata stagione, a soli 16 anni, mise a segno una rete appena 2 minuti dopo il suo debutto dalla panchina. Filippo Inzaghi ne ha apprezzato la gamba e la capacità di far salire la squadra e, vista l’assenza di Lind per squalifica, in questo pomeriggio di Serie B a Cesena si troverà un Buffon in panchina. Per trasferirsi al Pisa — in nerazzurro ha iniziato dagli Allievi Regionali Under 16 — ha dovuto lasciare presto casa, e sua madre Alena Seredova commentò così la decisione presa: “È tosta, ma questo momento prima o poi doveva arrivare. Mi manca e faccio fatica a dormire. È dura, è un sacrificio, ma so che lo sto facendo per lui. Certo, sono super felice per lui, ma non avevo immaginato e previsto che questo momento arrivasse così presto”.