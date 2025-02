Un caso di una gravità inaudita, che se confermato nella sua interezza dovrebbe portare all’intervento anche dei massimi vertici del calcio mondiale. In Camerun un giovane portiere 19enne, Eric Parfait Djomeni, è sparito da almeno tre giorni. Secondo le ricostruzioni dei media locali, è stato rapito su mandato di Valentin Kwain, presidente del Victoria United, club di prima divisione, che lo tiene in uno stato di detenzione e lo sta torturando. Il tutto per presunte accuse di calcioscommesse, che però non sono mai state confermate da nessuna prova.

Il caso è esploso dopo un video diventato virale sul web in cui si vede la mamma del calciatore che viene cacciata in modo brutale dalla sede del Victoria United. Era andata proprio a incontrare il presidente Kwain per chiedere notizie di suo figlio. Quel video è diventato un disperato appello per la liberazione di suo figlio. E al fianco del portiere si è schierata l’Unione nazionale dei calciatori del Camerun (Synafoc); “Giustizia per Eric Parfait Djomeni! Il giovane portiere del Victoria United rapito, tenuto prigioniero e torturato dal famigerato presidente del suo club, Valentin Kwain. Eric Parfait Djomeni hai tutto il nostro sostegno”.

La situazione è grave. Kwain avrebbe accusato il suo portiere, insieme ad altri due compagni di squadra, di aver venduto diverse partite, in particolare scommettendo sul sito 1Xbet. Per questo ha portato il giocatore davanti alle autorità, che però non hanno trovato nulla contro Eric Parfait Djomeni. Non contento, Kwain avrebbe fatto rapire il portiere 19enne dai suoi scagnozzi nella città di Limbe e attualmente lo terrebbe nascosto in una località sconosciuta.

Il sito ‘Actu Cameroun’ chiede l’intervento della Federcalcio camerunense. la FECAFOOT guidata da Samuel Eto’o: “Il mondo del calcio camerunense è chiamato a sollevarsi come un solo uomo per dire STOP a questi eccessi e per chiedere sanzioni commisurate a questa vergogna nazionale“. Anche altri commentatori sportivi parlano di “ritorno alla schiavitù” e chiedono “un’indagine immediata per stabilire la verità e identificare i responsabili il prima possibile”.