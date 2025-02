Moise Kean nella notte è stato dimesso dall’ospedale di Verona e ha fatto rientro a Firenze. La buona notizia è contenuta in un comunicato di poche righe rilasciato dalla Fiorentina, che specifica: “I test clinici e diagnostici effettuati sono risultati tutti negativi“. Tutto il calcio italiano tira un sospiro di sollievo dopo quanto visto domenica allo stadio Bentegodi: Kean è stato colpito alla testa dopo uno scontro di gioco e, rientrato in campo dopo essere stato medicato per un taglio all’arcata sopraccigliare, si è poi accasciato a terra. L’attaccante italiano ha avuto un trauma cranico ed è stato portato all’ospedale della città veneta per accertamenti.

Kean ha sbattuto la faccia sul ginocchio del difensore avversario Dawidowicz. Dopo essere medicato, il gioco è ripreso fino al 64esimo minuto quando ha prima accennato uno scatto fermandosi bruscamente e poco dopo si è accasciato a centrocampo da solo. Soccorso immediatamente dai sanitari, che gli hanno applicato una fascia per immobilizzargli il collo, l’attaccante è apparso cosciente. Il centravanti ha lasciato il campo in barella tra gli applausi di tutto lo stadio ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Per fortuna, tutti gli esami sono risultati negativi e nella notte è stato dimesso dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. In campo invece la Fiorentina di Raffaele Palladino ha perso per 1 a 0 contro i padroni di casa dell’Hellas Verona.