Momenti di paura al Bentegodi nel corso della partita tra il Verona e la Fiorentina. L’attaccante viola Moise Kean al 64′ è caduto a terra vicino a centrocampo, da solo, riportando un trauma cranico. Dopo l’intervento dei medici l’attaccante è uscito dal campo in barella tra gli applausi di tutto lo stadio ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Poco prima Kean aveva sbattuto la faccia sul ginocchio di Dawidowicz, aprendosi l’arcata sopraccigliare, per poi venire medicato e riprendere il gioco. Alcuni minuti dopo però, ha prima accennato uno scatto fermandosi subito e poco dopo si è accasciato a centrocampo da solo. Soccorso immediatamente dai sanitari, che gli hanno applicato una fascia per immobilizzargli il collo, l’attaccante è apparso cosciente.

Tra i compagni di squadra e gli avversari c’è stata grande apprensione. Solo pochi mesi fa, il difensore viola Edoardo Bove aveva accusato un malore in campo che al momento ne ha bloccato la carriera. Lo stesso calciatore, a bordo campo, si è voltato per non seguire i soccorsi al suo compagno di squadra e di Nazionale.