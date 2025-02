Chi sono gli ideologi delle nuove destre che va al governo in mezzo mondo, dalla coppia Donald Trump-Elon Musk negli Stati Uniti a Javier Milei in Argentina, ai tanti leader di formazioni ultraconservatrici in ascesa in Europa? Lo racconta Salvatore Cannavò sul numero di febbraio di Millennium, il mensile diretto da Peter Gomez, che si può acquistare su Amazon e su altri store online e in edicole e librerie selezionate (cerca qui la più comoda per te).

Da un lato resistono i classici, come Alain de Benoist, teorico della Nouvelle Droite, e Roger Scruton, riferimento per il conservatorismo classico, molto citato anche da Giorgia Meloni. Alain Finkielkraut e Renaud Camus, ideatore della teoria del “grande rimpiazzo” (le grand remplacement), sono ancora influenti.

Tra le figure emergenti, l’articolo racconta chi sono personaggi come Curtis Yarvin, blogger reazionario e teorico del movimento Dark Enlightenment, ammirato da Steve Bannon e dal vicepresidente Usa JD Vance; Peter Thiel, cofondatore di PayPal e influente finanziatore della destra americana; Angelo Codevilla, teorico del conflitto tra élite progressista e classe media conservatrice, deceduto nel 2021 in un incidente; Adrian Vermeule, giurista fautore di un cattolicesimo integralista contrario alla separazione dei poteri; e Steve Sailer, blogger che ha teorizzato la “strategia Sailer”, basata sulla solidarietà razziale della popolazione bianca in politica.

Nomi che vi dicono poco o nulla? Comprensibile, ma, come racconta Millennium, sono quelli che hanno influenzato i giovani intellettuali conservatori e stanno ridefinendo l’agenda politica della nuova destra globale, spostando l’attenzione dal liberalismo ai temi identitari, nazionalisti e religiosi.