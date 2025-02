“Il sistema internazionale sta attraversando un cambiamento tettonico e l’edificio dei diritti umani che abbiamo costruito con tanta fatica nel corso dei decenni non è mai stato così sotto pressione”. Ha esordito così l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, nel suo discorso di apertura della 58esima sessione del Consiglio Onu diritti umani. “Il consenso globale sui diritti umani sta crollando sotto il peso dell’autoritarismo, uomini forti e oligarchi. Secondo alcune stime, gli autocrati controllano ora circa un terzo dell’economia mondiale, più del doppio rispetto a 30 anni fa”, avverte. “I leader citano la sicurezza nazionale e la lotta al terrorismo per giustificare gravi violazioni. Anche l’ipocrisia, i doppi standard e l’impunità hanno avuto un ruolo. Le potenze regionali neutrali o ostili ai diritti umani stanno acquisendo sempre più influenza. Ovunque assistiamo a tentativi di ignorare, minare e ridefinire i diritti umani e di creare un falso dualismo che mette un diritto contro l’altro in un gioco a somma zero. Ci sono sforzi concertati per erodere l’uguaglianza di genere e i diritti di migranti, rifugiati, persone con disabilità e minoranze di ogni tipo”.

“Ingiustizie e disuguaglianza” – “Le tensioni sociali stanno aumentando, poiché le disuguaglianze e le ingiustizie generano risentimento, spesso diretto contro rifugiati, migranti e i più vulnerabili. Perversamente, l’1% più ricco controlla più ricchezza della maggior parte dell’umanità. La crisi climatica è una catastrofe per i diritti umani, che sta distruggendo vite e mezzi di sussistenza. Il suo impatto a cascata su sicurezza alimentare, migrazione, salute, energia e acqua minaccia i diritti umani ora e per le generazioni future, in particolare per donne e ragazze”, ha denunciato Turk. Senza dimenticare le cosiddette “tecnocrazie”: “Le tecnologie digitali sono ampiamente utilizzate in modo improprio per sopprimere, limitare e violare i nostri diritti attraverso la sorveglianza, l’odio online, la disinformazione dannosa, le molestie e la discriminazione intrinseca. L’intelligenza artificiale conferisce nuova velocità e portata a queste minacce. La frammentazione delle piattaforme dei social media in canali autoselezionati che si rivolgono al loro pubblico contribuisce all’isolamento degli individui, all’atomizzazione delle società e alla perdita di uno spazio pubblico condiviso. E in alcuni ambienti, i diritti umani vengono evitati, diffamati e distorti”.

Crisi e conflitti in corso – “Qualsiasi pace sostenibile deve essere ancorata ai diritti, ai bisogni e alle aspirazioni del popolo ucraino, alla responsabilità e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale”, dice Turk nel terzo anniversario dell’invasione dell’Ucraina. Su Gaza ribadisce la “richiesta di un’indagine indipendente sulle gravi violazioni del diritto internazionale commesse da Israele nel corso dei suoi attacchi a Gaza e da Hamas e altri gruppi armati palestinesi”. Sostenendo che “qualsiasi suggerimento di costringere le persone a lasciare la propria terra è del tutto inaccettabile”. Oltre all’Ucraina e a Gaza, conflitti e crisi “stanno lacerando comunità e società, dal Sudan alla Repubblica Democratica del Congo, ad Haiti, al Myanmar e all’Afghanistan“, ha spiegato l’Alto commissario, delineando lo sfondo sul quale il suo Ufficio e il Consiglio stanno lavorando. Nel 2024, l’Ufficio ha liberato oltre 3.000 persone, monitorato 11.000 missioni sui diritti umani, osservato 1.000 processi e documentato 15.000 violazioni, rilasciato 245 dichiarazioni in 130 paesi, sostenendo leggi e politiche per promuovere la giustizia e i diritti umani. Chiedendo “uno sforzo in più” agli Stati: “Il sostegno al mio Ufficio è un investimento a basso costo e ad alto impatto”.

Monito e speranza – “Nei secoli passati, l’uso sfrenato della forza da parte dei potenti, gli attacchi indiscriminati ai civili, i trasferimenti di popolazione e il lavoro minorile erano all’ordine del giorno. I dittatori potevano ordinare crimini atroci, condannando a morte un gran numero di persone. Attenzione: può succedere di nuovo“. Ma, prosegue, “siamo tutt’altro che impotenti nel prevenirlo. I nostri strumenti sono la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti umani, il corpus del diritto internazionale e le istituzioni che lavorano per attuarli, tra cui questo Consiglio, il mio Ufficio, i tribunali e le magistrature, la società civile, i giornalisti indipendenti e i difensori dei diritti umani in tutto il mondo”. Turk ha annunciato per la settimana prossima il nuovo Global Update su violazioni e abusi nelle zone di guerra e nelle aree di crisi di tutto il mondo, ricordando che “i diritti umani riguardano i fatti”. In conclusione: “Sostenere i diritti umani ha un senso eminente per la stabilità, per la prosperità, per un futuro comune migliore. I diritti umani sono una proposta vincente per l’umanità. Continueremo a promuoverli, proteggerli e difenderli in tutto il mondo, con umiltà, determinazione e speranza incrollabile”.