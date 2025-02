“Sicuramente questi temi, visto che siamo da ben 9 anni con il mister, li abbiamo sempre affrontati a fine stagione, mai con così tanto anticipo. La nostra idea è comunque, proprio per il grande rapporto con lui e l’affetto nei suoi confronti, di rispettare al massimo la sua volontà. Se è quella di non rinnovare, ce ne faremo una ragione“. Con queste parole rilasciate a Dazn, l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha commentato le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini alla vigilia del match contro l’Empoli, in cui aveva aperto alla possibilità di lasciare Bergamo prima della scadenza del proprio contratto.

Proprio ad Empoli, l’Atalanta ha ricominciato a correre: vittoria netta, per 5 a 0, e ulteriore avvicinamento alla vetta della classifica, dove oggi c’è l’Inter che però è distante appena tre punti. I bergamaschi possono sognare lo scudetto, ma intanto Gasperini pare inspiegabilmente sul piede di guerra. Oltre al gelo con Lookman, il giocatore più forte della squadra, il tecnico ha annunciato all’improvviso che la sua avventura a Bergamo finirà al termine di questa o della prossima stagione.

Percassi è dovuto intervenire per chiarire la situazione: “Lo capiamo, sappiamo benissimo che abbiamo un contratto e qualsiasi altro discorso sarà affrontato a fine stagione, come è giusto che sia. Noi abbiamo un obiettivo, di essere molto concentrati su questo finale di stagione”, ha assicurato l’amministratore delegato. “Non sono tematiche attuali. Vedremo, con grande tranquillità e serenità, ma solo con l’obiettivo di fare il bene della nostra società, dell’Atalanta, nel rispetto della tifoseria. Siamo in una posizione di campionato fantastica in un campionato difficile come la Serie A. Ci aspetta un finale di stagione con 13 partite, abbiamo la ferma volontà che l’Atalanta giochi queste partite senza rimpianti”.