Gian Piero Gasperini dopo gli scontri con Lookman e alla vigilia del match contro l’Empoli ha annunciato l’addio all’Atalanta, annunciando anche la possibilità di andarsene già prima della scadenza: “Il futuro? Giustamente, come è stato detto, c’è un inizio e una fine, vedremo a fine anno se andare a scadenza o di interrompere già a fine stagione. Non ci saranno altri rinnovi”. Sottolineando che però davanti a sé ha 13 partite in cui bisogna provare a fare l’impossibile: “Mi aspetto il massimo, come sempre. Ci sono 13 partite, dobbiamo credere di fare ciò che sembra impossibile fare. Solo se ci credi veramente puoi crederci. Ho poco tempo per fare questa cosa, forse è l’ultima”.